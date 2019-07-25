Сегодня боевики нарушили перемирие на Донбассе, ранен военный

Вчера боевики на Донбассе соблюдали режим тишины, но сегодня нарушили его.

В течение предыдущих суток, 24 июля, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники придерживались устойчивого режима прекращения огня.

Потерь с украинской стороны не зафиксировано, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Однако, с начала текущих суток боевики 1 раз нарушили бессрочный запрет на использование любого оружия.

"В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник произвел один обстрел позиций Объединенных сил: неподалеку Причепиловки - из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета", - говорится в сообщении.

Читайте такжеБоевики не позволили специалистам обследовать мост в Станице Луганской

Отмечается, что в результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранения.

Вооруженные Силы Украины надежно контролируют противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня.

Как сообщал УНИАН, в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях с 00:01 21 июля установлен "режим тишины". В штабе ООС подчеркнули, что подразделения Объединенных сил "адекватно отвечать" на вражеские обстрелы в случае нарушения оккупантами режима прекращения огня.