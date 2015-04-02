ОБСЕ требует содействия в доступе к местам расположения тяжелого вооружения

Об этом заявил заместитель председателя специальной мониторинговой миссии в Украине Александр Хуг.

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Представитель миссии отметил, что во время посещения мест временного расположения тяжелого вооружения миссия начала составлять списки техники, которая находится на передовой. "Поскольку такие списки должны были быть нам предоставлены, но этого не было сделано сторонами в начале процесса отвода тяжелого вооружения, мы теперь прилагаем усилия, чтобы самостоятельно составить списки вооружения", - подчеркнул Александр Хуг.

"Для того чтобы мы могли засвидетельствовать, каким образом, документально, полное соблюдение минских договоренностей по отводу тяжелого вооружения, мы требуем полного и беспрепятственного доступа в любое время, когда этого хотим, во все места, которые представляют для нас интерес", - сказал Александр Хуг.

По его словам, сегодня обе стороны предоставили миссии заверения, что такой доступ к местам расположения тяжелого вооружения будет расширен для того, чтобы миссия могла посещать те места, которые заинтересуют наблюдателей для осуществления работы.