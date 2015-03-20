Наблюдатели ОБСЕ фиксируют на Донбассе тяжелые вооружения

Об этом говорится в отчете организации, передает радио "Свобода". "В Горловке, миссия ОБСЕ наблюдала 2 боевых танка Т-72 на территории химического завода, где в начале дня миссии было отказано в доступе вооруженными охранниками. В соседнем контролируемом "ДНР" Енакиево (38 км на северо-восток от Донецка) миссия наблюдала еще 2 танка Т-72. В Мичурино (64 км от Донецка), миссия наблюдала 3 танка Т-72. На транспортной развязке, в 9 км на юг от Донецка, миссия наблюдала 2 танка Т-72", - говорится в отчете.

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Кроме того, в ОБСЕ сообщают, что рядом с городом Курахово, который контролирует украинская власть, (41 км на юг от Донецка), наблюдатели фиксировали противотанковую управляемую ракету на башне БТР.

Возле населенных пунктов Макеевка, Енакиево Донецкой области, Муратово и Смоляниново Луганской области наблюдатели также фиксировали различные виды тяжелых вооружений.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля в Минске лидеры Украины, Франции, Германии и России договорились о прекращении огня на Донбассе от 15 февраля. Минские договоренности также предусматривают отвод тяжелого вооружения от линии разграничения.