"Радостные лица и лайки": офицер ВСУ показал, как боевики развлекались на обломках MH17 (фото)

В результате крушения рейса MH17 погибли 298 человек.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) обнародовал фото, на которых боевики "ЛДНР" развлекаются и фотографируются на обломках самолета рейса MH17.

Фотографии Штефан опубликовал на своей странице в Facebook.

"Просто хочу напомнить, чтобы вы помнили их радостные лица и лайки. Настоящие лица оккупантов, убийц и террористов. Везде, куда приходит "русский мир", пахнет кровью", - подписал фото офицер.

Справка УНИАН. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

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24 мая 2018 года Совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс «Бук», выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, которая дислоцируется в Курске.

19 июня 2019 года международная Совместная следственная группа заявила, что первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 являются российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который летом 2014 года был так называемым «министром обороны ДНР», российский генерал Сергей Дубинский (позывной «Хмурый»), который руководил «разведкой ДНР», Олег Пулатов (позывной «Гюрза»), который в 2014 году был председателем 2-го отдела «ГРУ ДНР», а также Леонид Харченко (позывной «Крот»), который был главарем «разведывательного батальона» боевиков.

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Суд над подозреваемыми в сбитии малайзийского «Боинга» начнется 9 марта 2020 года. Они будут привлечены к ответственности за сбитие самолета и за причинение смерти пассажиров согласно 162 статье Уголовного кодекса Нидерландов.

«Когда будет приниматься решение, как именно привлекать к ответственности этих четырех человек, мы возьмем во внимание военный конфликт, который происходил там. Есть версия, что хотели сбить военный самолет, а не пассажирский. Даже, если план был такой, мы все равно будем их преследовать за сбивание МН17. То, что они стремились осуществить, и что они совершили на самом деле, будет определено судом», - сказал генеральный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке.