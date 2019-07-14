Боевики "ДНР" заставили 70-летнего местного жителя "гулять" по заминированной территории

Украинские военнослужащие подпустили пожилого мужчину к своим позициям без риска для его жизни и здоровья.

Российско-террористические войска заставили 70-летнего жителя Донецка идти по заминированной территории для разведки.

Об этом сообщает пресс-служба 24 ОМБр имени короля Даниила на своей странице в Facebook.

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«Так, вчера вечером, житель города Донецка, Мороз Иван Иванович, 1949 года рождения, проживает в Петровском районе на улице Путь Социализма 35, после запугивания боевиками и выполняя их указания, был отправлен по заминированной ими же местности в сторону позиций украинских защитников, с целью выявления системы огня на наших опорных пунктах», - говорится в сообщении.

Украинские военнослужащие, которые находились в это время на наблюдательном посту, смогли отличить гражданское лицо от военного, и подпустили к нашим позициям, без риска для его жизни и здоровья.

«Это очередное доказательство того, что боевики не придерживаются никаких правил войны и никаких норм международного гуманитарного права, а безопасность людей не имеет для них никакого значения», - подчеркнули в пресс-службе бригады.

Как сообщал УНИАН, офицеры наблюдательной группы украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон зафиксировали повреждения жилых домов в Марьинке Донецкой области в результате обстрела боевиков.