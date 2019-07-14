В штабе ООС рассказали об обстреле боевиками прифронтовой Марьинки и поврежденных домах жителей

Вечером 11 июля в течение 20 минут оккупанты обстреливали жилые кварталы города из БМП.

Офицеры наблюдательной группы украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон зафиксировали повреждения жилых домов в Марьинке Донецкой области в результате обстрела боевиков.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Объединенных сил в Facebook.

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"11 июля с 22:25 до 22:45 пророссийские войска из БМП-2 обстреляли указанный населенный пункт, в результате чего повреждены несколько домов. Установлено, что противник вел огонь с направления Трудовского", - говорится в сообщении.

Во время фотофиксации выявлены повреждения в меньшей мере четырех домах по разным адресам, в частности, на вул. Прокофьева, 45, вул. Новая, 3 и ул. Заводская, 12 зафиксировано повреждение стен, окон и крыши. Кроме того, на вул. Шевченко, 48, замечен поврежденный забор.

По данным военных, все повреждения возникли в результате попадания снарядов калибра 30 мм.

Пострадавших лиц наблюдательная группа не обнаружила.

"Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушают все нормы международного гуманитарного права и существующие договоренности, поскольку целенаправленно продолжают обстреливать мирные населенные пункты, в результате чего страдают простые люди", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, с начала сегодняшних суток боевики на Донбассе уже пять раз обстреляли позиции Объединенных сил, потерь среди украинских военных нет.