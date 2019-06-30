Украинская сторона СЦКК опровергла сообщения о якобы обстрелах Александровки и Золотого

Украинская сторона СЦКК опровергает информацию Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ об обстрелах Объединенными силами пгт Александровка Донецкой области и поселка Золотое-5 в Луганской области.

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Об этом украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает в Facebook.

«29 июня в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ опубликована информация о ранении женщины в результате обстрела в Александровке Донецкой области. В больнице в Петровском районе Донецка, на временно-оккупированной территории, команда Миссии видела женщину с окровавленными бинтовыми повязками на теле. Медики сообщили представителям Миссии, что к ним доставили женщину 18 июня. В сообщении говорится, что, по словам женщины, 14 июня она получила осколочные ранения. Когда произошел обстрел, пенсионерка находилась дома», - сказано в сообщении.

Также отмечается, что обстрел Александровки в последних отчетах СММ ОБСЕ не был зафиксирован, тем более ранения людей в этом населенном пункте.

«Имеются все основания утверждать, что наблюдатели для фиксации на место возможного обстрела не выезжали. Все это делает невозможным определение правдивости слов женщины о получении ранения в результате обстрела. Поскольку отсутствуют факты фиксации обстрела, типа вооружения, направления стрельбы и свидетельства местного населения об обстреле, то необходимо сделать вывод, что подразделения Объединенных сил к данному инциденту не причастны», - подчеркнули в украинской стороне СЦКК.

Кроме этого, в отчете зафиксировано повреждение жилых домов в Золотом-5.

«В результате обстрела из стрелкового оружия 27 июня повреждено окно и стена двухэтажного дома. На улице Дундича патруль в нескольких квартирах многоэтажки заметил разбитые окна, а в одной из квартир обнаружили царапины на мебели. По их словам, повреждения также вызваны огнем из стрелкового оружия. Жительница одной из квартир сообщила, что обстрел был утром», - отмечается в сообщении.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что характеристика формы рельефа данной местности составляет закрыт профиль и исключает любую возможность поражения дома из стрелкового оружия со стороны Вооруженных сил Украины.

«Вместе с тем, расстояние до позиций наших армейцев составляет более 4,4 км, что по тактико-техническим характеристикам указанного стрелкового оружия делает невозможным осуществление вышеупомянутого обстрела, в то время как до позиций оккупантов - 1,4 км. Выводы очевидны», - подчеркнули в украинской стороне СЦКК.