Оккупанты из гранатомета обстреляли жилой район Золотого-4 (фото)

Боевики в очередной раз совершили обстрел мирных населенных пунктов вдоль линии разграничения.

В четверг, 27 июня, в 04.35 вооруженные формирования РФ с направления Золотого-5 обстреляли жилой район населенного пункта Золотое-4 из станкового противотанкового гранатомета.

Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

По факту обстрела населенного пункта мобильной группой украинской стороны СЦКК осуществлена фотофиксация.

В результате разрыва гранаты разрушена крыша и повреждены окна, фронтон стены и забор жилого дома. Кроме того, на автомобильной дороге, рядом со зданием, военные зафиксировали воронку. По их оценке, она образовалась в результате разрыва еще одной гранаты.

«Российско-оккупационные войска в очередной раз продемонстрировали игнорирование Минских договоренностей и дерзкое отношение к мирному населению», - говорится в сообщении штаба.

Как сообщал УНИАН, 28 июня вооруженные формирования Российской Федерации 32 раза нарушили режим прекращения огня.