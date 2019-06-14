Боевики открывали огонь 29 раз, двое украинских военных ранены

Украинские защитники открывают огонь в ответ.

В течение суток, 13 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 29 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Из них три раза – с использованием запрещенных Минскими соглашениями 152 мм артиллерии, минометов калибра 82 мм.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил на странице в соцсети Facebook.

Противник также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Противник также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник 17 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

Четыре раза Водяное – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

Новоселовка Вторая – гранатометы различных систем;

три раза район населенного пункта Широкино – гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы;

дважды Новотроицкое - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

Новомихайловка - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

два раза вблизи Лебединского – из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе Березовое – автоматические гранатометы и стрелковое оружие;

вблизи населенного пункта Талаковка – из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

Богдановка – крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

Талаковка – противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 11 раз:

Боровское – артиллерия калибра 152 мм;

район населенного пункта Луганское – автоматические гранатометы, стрелковое оружие;

дважды Золотое-4 – минометы калибра 82 мм минометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

Зайцевое – гранатометы различных систем;

два раза Южное - гранатометы различных систем и стрелковое оружие;

вблизи Луганского - гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

Станица Луганская – стрелковое оружие;

дважды Крымское - гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения и еще один боевую травму.

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ с вооружения, которое не противоречит Минским договоренностям.

По данным разведки 13 июня один оккупант получил ранения, а также был уничтожен один грузовик и гаубица Д-30.

От начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил два раза.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг произвел один обстрел позиций украинских защитников:

вблизи населенного пункта Марьинка – минометы различных систем и стрелковое оружие;

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил:

Южное – гранатометы различных систем и стрелковое оружие;

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня.

Напомним, ранее сообщалось, что воины Львовской королевской бригады продвинулись вперед и заняли новые укрепления. Отныне с их позиций оккупированный Донецк можно разглядеть без бинокля.