Боевики открывали огонь 29 раз, двое украинских военных ранены
В течение суток, 13 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 29 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Из них три раза – с использованием запрещенных Минскими соглашениями 152 мм артиллерии, минометов калибра 82 мм.
Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил на странице в соцсети Facebook.
Противник также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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Противник также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник 17 раз обстрелял позиции Объединенных сил:
Четыре раза Водяное – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
Новоселовка Вторая – гранатометы различных систем;
три раза район населенного пункта Широкино – гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы;
дважды Новотроицкое - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
Новомихайловка - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
два раза вблизи Лебединского – из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
в районе Березовое – автоматические гранатометы и стрелковое оружие;
вблизи населенного пункта Талаковка – из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
Богдановка – крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
Талаковка – противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 11 раз:
Боровское – артиллерия калибра 152 мм;
район населенного пункта Луганское – автоматические гранатометы, стрелковое оружие;
дважды Золотое-4 – минометы калибра 82 мм минометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
Зайцевое – гранатометы различных систем;
два раза Южное - гранатометы различных систем и стрелковое оружие;
вблизи Луганского - гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
Станица Луганская – стрелковое оружие;
дважды Крымское - гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения и еще один боевую травму.
На каждый обстрел противник получил адекватный ответ с вооружения, которое не противоречит Минским договоренностям.
По данным разведки 13 июня один оккупант получил ранения, а также был уничтожен один грузовик и гаубица Д-30.
От начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил два раза.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг произвел один обстрел позиций украинских защитников:
вблизи населенного пункта Марьинка – минометы различных систем и стрелковое оружие;
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил:
Южное – гранатометы различных систем и стрелковое оружие;
Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня.
Напомним, ранее сообщалось, что воины Львовской королевской бригады продвинулись вперед и заняли новые укрепления. Отныне с их позиций оккупированный Донецк можно разглядеть без бинокля.