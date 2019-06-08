Обострение на Донбассе: оккупанты атакуют на Приазовье и близ Горловки (фото, видео)

На Приазовье и вблизи Горловки оккупанты применяют артиллерию и минометы.

В субботу, 8 июня в районе проведения операции Объединенных сил оккупационные подразделения Российской Федерации неоднократно открывали огонь по украинским подразделениям из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Из населенных пунктов Саханка и Веселое оккупанты прицельно вели огонь из 122-мм артиллерии и танков по позициям украинских бойцов в районе населенных пунктов Водяное и Лебединское, сообщает пресс-центр штаба ООС.

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"Противник выпустил более 120 снарядов 122-мм ствольной артиллерии и около 28 танковых снарядов. Также сегодня был зафиксирован случай обстрела позиций украинских воинов с использованием запрещенного Минскими договоренностями вооружения и на Горловском направлении. Оккупанты вели огонь из 120 и 80 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового вооружения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации украинские военные дали адекватный ответ. Потери врага уточняются.

"Циничное и демонстративное использование врагом запрещенных артиллерийских систем демонстрирует нежелание вооруженных формирований Российской Федерации и оккупационной администрации придерживаться Минских договоренностей", - отметили в штабе.

Как сообщалось, на Донбассе с начала суток, 8 июня, оккупанты 6 раз обстреляли позиции Объединенных сил, один украинский военный получил боевые травмы.