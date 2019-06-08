Боевики сегодня 6 раз обстреляли украинских военных, есть раненый

На обстрелы вооруженных формирований РФ подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ.

На Донбассе с начала суток оккупанты 6 раз обстреляли позиции Объединенных сил, один украинский военный получил боевые травмы.

Об этом спикер пресс-центра Объединенных сил сообщил на вечернем брифинге.

По словам спикера, вооруженные формирования РФ обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения танка, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник произвел четыре обстрела позиций Объединенных сил, из них: в районе села Водяное - из артсистем калибра 122 мм и вооружения танка; возле Лебединского - из 122 мм артиллерии; возле Широкино и Красногоровки - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел два обстрела позиций Объединенных сил возле села Травневое - из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил боевые травмы.

На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 7 июня, боевики российско-оккупационных войск на Донбассе 12 раз нарушили режим прекращения огня.