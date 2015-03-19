В Широкино идет бой - "Азов"

18:00, 19 марта 2015
Война
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В Широкино идет бой с применением стрелкового оружия

REUTERS

Об этом сообщается на странице полка "Азов" в Facebook.

В Широкино уже около часа идет бой с применением стрелкового оружия.

Читайте такжеУтром боевики обстреляли из минометов позиции полка "Азов" у Широкино"Азов" и собратья из других подразделений удерживают позиции]", - сказано в сообщении, опубликованном около 17 часов.

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