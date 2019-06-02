Умер экс-заместитель командира "Азова"
Трагически и безвременно оборвалась жизнь бывшего бойца полка "Азов" Игоря Прозапаса с позывным Кихот.
Об этом сообщается на официальной странице пресс-службы "Азова" в Facebook.
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«С грустью сообщаем, что трагически и безвременно оборвалась жизнь бывшего бойца полка "Азов" Игоря Прозапаса с позывным "Кихот", - говорится в сообщении.
Кихот примкнул к "Азову" в 2015 году, был "ярким представителем новой военной элиты, представлял поколение настоящих боевых офицеров".
Кихот занимал должность заместителя командира "Азова" с применением артиллерии.
Под авторством Кихота вышло несколько научных статей, например, о системе управления огнем ISTAR в современном военном конфликте.
Как сообщал УНИАН, на Донбассе обнаружили тело военнослужащего, который пропал без вести во время боя возле Попасной 27 мая.