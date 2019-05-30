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Пропавшего возле Попасной бойца ООС нашли мертвым

08:11, 30 мая 2019
Война
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На Донбассе нашли тело пропавшего возле Попасной бойца / фото УНИАН

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Как сообщили в штабе операции Объединенных сил, тело обнаружили в результате совместной работы мониторинговой миссии ОБСЕ и группы "Эвакуация 200".

Отмечается, что солдат Степанченко Б.М. выполнял боевое задание по проверке минно-взрывных заграждений перед передним краем обороны одного из механизированных подразделений и попал в засаду диверсионно-разведывательной группы противника.

"Тело погибшего солдата Степанченко Б.М. в настоящее время находится на временно оккупированной территории. Передача тела представителям ВС Украины планируется 31 мая на контрольном пункте въезда-выезда "Счастье", - говорится в сообщении.

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Теги: #Донбасс#война#пропавшие безвести