Пропавшего возле Попасной бойца ООС нашли мертвым

Сейчас его тело находится на оккупированной территории.

На Донбассе обнаружили тело военнослужащего, который пропал без вести во время боя возле Попасной 27 мая.

Читайте такжеБойцы ООС в ответ на вражеские обстрелы уничтожившего трех оккупантов, еще одного ранили

Как сообщили в штабе операции Объединенных сил, тело обнаружили в результате совместной работы мониторинговой миссии ОБСЕ и группы "Эвакуация 200".

Отмечается, что солдат Степанченко Б.М. выполнял боевое задание по проверке минно-взрывных заграждений перед передним краем обороны одного из механизированных подразделений и попал в засаду диверсионно-разведывательной группы противника.

"Тело погибшего солдата Степанченко Б.М. в настоящее время находится на временно оккупированной территории. Передача тела представителям ВС Украины планируется 31 мая на контрольном пункте въезда-выезда "Счастье", - говорится в сообщении.