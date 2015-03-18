Сегодня на Донбассе может состояться очередной обмен пленными - СБУ

«Очередная операция по освобождению украинских заложников может состояться сегодня вечером или ночью», - отметил Вовк, передает Радио Свобода.

По данным СБУ, в настоящее время в плену у боевиков остается более 400 человек.

В то же время, на сепаратистских сайтах сообщают, что обмена пленными сегодня, как планируют в Службе безопасности Украины, не будет, в частности об этом заявила «уполномоченный по правам человека в ДНР» Дарья Морозова.

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12 февраля в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии договорились о прекращении огня на Донбассе, отводе тяжелого вооружения от линии разграничения, а также освобождении заложников.

4 марта в Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что в плену у боевиков находятся 195 украинских военнослужащих, место пребывания еще 340 устанавливают. Позже, 7 марта, из плена боевиков освободили еще пять украинских военных.