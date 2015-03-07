Из плена террористов вызволили пятерых бойцов АТО

Из плена террористов освобождены пятеро украинских военнослужащих, сообщил советник министра обороны Украины Василий Будик в Facebook.

Согласно сообщению Будика, из плена освобождены бойцы 20-го батальона и 28-й бригады. Освобождение пленных прошло по линии координационного отдела Министерства обороны.

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По состоянию на 4 марта, в плену боевиков находились 195 украинских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что боевики самопровозглашенной «ДНР» готовят обмен пленными с силами АТО, речь идет о группе из 10 человек.