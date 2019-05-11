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Боевики стреляли из запрещенного "Минском" оружия: в ответ бойцы ООС ранили двух оккупантов

08:27, 11 мая 2019
Война
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Иллюстрация REUTERS

За сутки 10 мая оккупанты 12 раз нарушили режим прекращения огня, из них пять раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм.

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Враг также обстреливал украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Майское, Новомихайловка, Авдеевка, Чермалык, Павлополь, Новозвановка, Новолуганское, Попасная, Новгородское и Майорск.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 10 мая двоє оккупантов были ранены", - говорится в сообщении.

От начала текущих суток обстрелов со стороны боевиков не зафиксировано.

Как сообщал УНИАН, российский десантник рассказал, как его с товарищами привезли на Донбасс воевать против Украины.

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Теги: #война на Донбассе#обстрелы боевиков