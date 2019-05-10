«Нам сказали, что нас там не было»: псковский десантник рассказал о бое с украинцами за Новосветловку

После пережитого в Украине боец уволился из российской армии.

Бывший российский десантник Вячеслав (имя изменено) рассказал журналистам “Новой газеты”, как попал на войну в Украине и принял участие в бою за Новосветловку в 2014 году.

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Отмечается, что боец служил по контракту в 76-й дивизии ВДВ в Пскове. Ему был 21 год, когда он в составе боевой тактической группы попал в бой под Луганском. Он выжил и даже чудом не был ранен. После Украины он получил медаль Суворова, но написал рапорт об увольнении.

«У нас были учения в Псковской области... ​После учений нас отвезли на псковский аэродром, оттуда — ​в Ростов. Уже в Ростове командир роты сказал, что теперь мы направляемся в Луганск. Для обеспечения… В общем, нам сказали, что надо сопровождать колонну с гуманитарной помощью», - рассказывает россиянин.

По его словам, в дальнейшем никакой колонны его подразделение не сопровождало. При этом, в Ростове солдатам велели убрать с формы знаки различия и вытащить из телефонов аккумуляторы.

По словам россиянина его боевая тактическая группа насчитывала 90 человек. Неделю они просто «торчали в лесу».

«Никто нам ничего не объяснял. Но из наших никто и не спрашивал. К тому, что будет дальше, нас никак не готовили. Но стрелять-то мы все умели, к войне нас всех вообще-то и готовили. Мы понимали, где находимся и что тут происходит. Обсуждать-то мы это никак не обсуждали, а думали только, чтоб живыми вернуться. У многих как-никак жены, дети. Но нам обещали дополнительно заплатить. По 50 долларов в день», - рассказывает бывший российский военный.

Вскоре российское подразделение получило приказ вступить в бой.

«Через неделю нам сказали, что мы должны штурмовать две деревни. Один поселок я никогда не забуду, это Новосветловка», - вспоминает россиянин.

По его словам, десантникам приказали уничтожить в поселке противника: «как мы их называли — ​бандеровцы».

Российский солдат вспоминает, что бой оказался тяжелым, и его подразделение было остановлено.

«Ну… В общем… Слишком много раненых оказалось. Половина группы была раненых. От пуль никто не пострадал, а в основном все от осколочных. От минометов. Вообще у нас был приказ доехать до следующей деревни, но мы до нее не доехали. Попали в этой Новосветловке. «Нонки» оказались, как говорится, на другой стороне. У нас остались только БМД... Бой продолжался где-то около часа. Мы стреляли, по нам стреляли. В итоге нам удалось кого-то убить, а кто-то убежал», - сказал он.

После этого российских десантников вывезли обратно в Россию.

Как отмечает Вячеслав, они понимали, что действуют на территории другой страны, но не знали, что их туда направили неофициально. Об этом военным стало известно только потом. Обещанной денежной надбавки и премии им так и не заплатили.

«Нам сказали, что нас там не было. Мы заблудились. Мы были на учениях и заблудились. И ничего не заплатили. Это было не в наших силах — ​добиться, чтобы заплатили. Потом нас еще и лишили премии, а это почти 20 тысяч», - рассказал он.

После Украины солдат написал рапорт и уволился из армии. Пережитое ему не понравилось.

“Во-первых, не заплатили. Во-вторых, я на смерть посмотрел, и как-то мне на всю жизнь хватило. Страшно это, на самом деле. Мне на тот момент только 21 год был”, - рассказал он.

Солдат признается журналистам, что мог погибнуть в чужой стране зря.

«Да ни за что я мог погибнуть. Но это я уже только потом понял. Просто был приказ. В результате ни славы, ни «за Родину», ни денег», - заключил он.

Напомним, по оценкам журналистов издания «Псковская губерния», которое активно освещало участие армии РФ в войне на Донбассе, потери ВС РФ в Украине можно сравнить с числом погибших бойцов ВСУ