Боевики возобновили обстрелы украинских пограничников и активизировали воздушную разведку

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил помощник председателя Госпогранслужбы - пресс-секретарь Олег Слободян.

В частности, как отметил Слободян, 11 марта из стрелкового оружия был обстрелян блокпост пограничников вблизи населенного пункта Майорское.

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Кроме того, он отметил, что наблюдается резкое увеличение беспилотников, которые используют боевики для воздушной разведки. "Только с 8 по 12 марта на полосе безопасности вдоль линии боевых столкновений, зафиксирован 61 беспилотник", - сказал он.

Пограничники также фиксируют полеты вертолетов возле государственной границы с РФ.

Ранее УНИАН сообщал, что с начала конфликта на востоке Украины погибли 63 пограничника.