С начала конфликта на востоке Украины погибли 63 пограничника

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"С начала обострения ситуации на востоке страны 63 пограничника погибли, 372 получили ранения, еще 10 считаются пропавшими без вести", - отметил Слободян.

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Также он отметил, что в рамках нынешней волны мобилизации, которая выполнена уже на 80%, преимущество при зачислении в ряды Госпогранслужбы предоставлялось добровольцам и тем, кто в свое время служил в пограничных войсках.

В октябре прошлого года УНИАН сообщал, что за время АТО погибли 60 пограничников.