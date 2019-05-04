За прошедшие сутки боевики 21 раз нарушили режим тишины, ранены двое украинских защитников

По данным разведки Объединенных сил, 3 мая один оккупант был уничтожен, еще четверо - ранены.

За сутки 3 мая российско-оккупационные войска 21 раз нарушили режим прекращения огня, из них девять раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов.

Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Авдеевка, Новотроицкое, Марьинка, Березовое, Павлополь, Пищевик, Лебединское, Николаевка, Золотое-4, Новолуганское, Майорск, Шумы.

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"В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 3 мая один оккупант был уничтожен, еще четверо - ранены", - говорится в сообщении.

От начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – возле города Марьинка; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – возле села Лебединское.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ, потери врага уточняются.

Как сообщал УНИАН, 2 мая ВСУ провели успешную операцию под Новозвановкою и продвинулись на 1 километр.