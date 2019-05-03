ВСУ провели успешную операцию под Новозвановкой и продвинулись на 1 километр

В результате боевых действий трое военнослужащих получили ранения.

Вчера, 2 мая, Вооруженные Силы Украины провели успешную операцию в районе Новозвановки, продвинулись вперед на 1 км и заняли выгодные позиции.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил командир батальона ВСУ "Донбасс-Украина" Вячеслав Власенко (позывной Филин). В результате боевых действий трое военнослужащих батальона получили ранения.

"В настоящее время им оказана неотложная медицинская помощь с последующей эвакуацией в военный госпиталь", - добавил Власенко.

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По данным разведки Объединенных сил, 2 мая в ответ на обстрелы ранения получили девять оккупантов.

В целом боевики за прошедшие сутки 15 раз обстреляли позиции ВСУ, из них четыре раза – с использованием запрещенных Минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов, сообщили в штабе операции Объединенных сил. Оккупанты также обстреливали наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы также зафиксированы в районе населенных пунктов Авдеевка, Новотроицкое, Гнутово, Марьинка, Лебединское, Широкино, Пищевик, Павлополь, Новолуганское, Луганское.

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"Вооруженные формирования Российской Федерации вновь возвращаются к тактике применения кочующих батарей. Так, проводя вчера тренировки дежурных минометных расчетов, враг обстрелял наши позиции в районе населенного пункта Новолуганское из 82 мм минометов и вблизи города Авдеевка из 120 мм минометов, прикрываясь мирными жителями населенных пунктов Доломитное, Яковлевка и Минеральное", - отмечают в штабе ООС.

Украинские военные огонь в ответ не открывали, поэтому потерь среди мирных жителей удалось избежать.

В течение текущих суток враг четыре раза обстрелял позиции ООС в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": трижды из 120 и 82 мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – возле населенных пунктов Новотроицкое и Березовое; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – возле села Пищевик. Потерь среди украинских защитников нет.