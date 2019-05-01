На Донбассе в результате вражеских обстрелов ранены двое украинских военных

С начала суток оккупанты 6 раз нарушили режим прекращения огня.

На Донбассе с начала суток оккупанты 6 раз нарушили режим тишины, ранены двое украинских бойцов.

Как сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям украинских подразделений из 120 и 82 мм минометов, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Все обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": дважды из 120 и 82 мм минометов – возле села Пески; со станковых противотанковых гранатометов – вблизи пгт Новотроицкое; дважды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – возле населенных пунктов Лебединское и Николаевка и из стрелкового оружия – возле села Гранитное.

В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки на Донбассе погиб один военный Объединенных сил.