Украина должна будет взять под контроль часть России после ее распада – генерал

Генерал-лейтенант запаса подчеркивает, что все империи рано или поздно разваливаются.

Когда Китай начнет захватывать российскую Сибирь Украине также нужно будет действовать активно.

Об этом в ходе чата на «Главреде» заявил генерал-лейтенант запаса и кандидат военных наук Игорь Романенко.

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"Россия может потерять не только Сибирь, она может вообще развалиться. Но для этого должны сложиться определенные условия. Исторический опыт говорит о том, что ни одна империя не осталась в том виде, к котором она существовала. Рано или поздно все империи разваливаются или переформатируются. Это ждет и Россию. Вопрос лишь в том – когда", - отметил Романенко.

По его словам, Украине нужно будет использовать этот момент, точно так, как Россия поступила в 2014 году по отношению к Украине.

"А в России ситуация гораздо сложнее и тяжелее. Но царям не до этого, у них свои интересы и заботы – как обогатиться и войти в историю сильным царем, альфа-самцом", – заключает эксперт.

Ранее директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин спрогнозировал, что распад России неизбежен. По его словам, Украина может претендовать на ряд областей бывшей РФ.

"Кроме того, я считаю, что и Украина должна думать о своих землях, о которых поется в нашем Гимне – "від Сяну до Дону". Она должна над этим работать. И такая возможность будет, поскольку Путин рано или поздно погибнет: или умрет, или заболеет, или произойдет переворот. А это сразу же приведет к распаду Российской Федерации, потому что у нее уже нет потенциала существовать как единое государство, и она надоела всему миру", – считает политолог.