Политолог рассказал, какие территории получит Украина после распада РФ

В РФ вполне естественно усиливаются протонациональные республики, что приближает распад России.

Директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин спрогнозировал, что распад России неизбежен.

"Я думаю, что никакая Сибирь китайцам не отвалится. Им ее никто не отдаст. У них шансов нет. Но то, что Российская Федерация движется к своему распаду, это вне всякого сомнения, потому что нет титульной нации. Ну нет ее", – заявил он в ходе чата на Главреде.

По его словам, "русские вообще не являются нацией, это имя прилагательное".

"Русичи же живут на территории нынешней Украины. И по мере того, как Украина будет усиливаться и формировать себя как государство севера и юга, а не только запада и востока, по мере реализации концепции межморья, будет усугубляться угроза распада Российской Федерации", – уверен экономист.

В РФ вполне естественно усиливаются протонациональные республики (их там 21), отметил он. Причем элиты этих регионов хотят стать полноправными хозяевами тех национальных богатств, которые имеют их республики. Это устраивает всех: и США, и Великобританию, и страны Евросоюза, и Японию, которая хочет получить Курилы и Сахалин.

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"Кроме того, я считаю, что и Украина должна думать о своих землях, о которых поется в нашем Гимне – "від Сяну до Дону". Она должна над этим работать. И такая возможность будет, поскольку Путин рано или поздно погибнет: или умрет, или заболеет, или произойдет переворот. А это сразу же приведет к распаду Российской Федерации, потому что у нее уже нет потенциала существовать как единое государство, и она надоела всему миру", – считает политолог.

Что касается территорий, о которых стоит позаботится Украине, то Соскин отметил: "Я считаю, что в приграничных областях – в Воронежской, Брянской, Смоленской, Курской, Белгородской, Ростовской, а также в Кубанском крае – везде живет наш народ. Поэтому, когда Российская Федерация начнет распадаться, малое начнет притягиваться к большему. Это все – часть нашего этноса, нашего народа. Это – славяне, русичи, православные. Все они станут нашей частью. Нам просто нужно будет изменить административно-территориальную модель – прийти к краевому принципу, тогда частям распадающейся РФ легко будет войти в состав Руси-Украины".