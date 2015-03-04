На блокпосту боевиков возле Станицы Луганской пропали двое студентов из Ирака

Как говорится в сообщениС

Как говорится в сообщении пресс-службы Москаля, возле Станицы Луганской со стороны Северского Донца, контролируемого так называемой «Луганской народной республикой», пропали двое граждан Ирака – мужчины 35 и 37 лет.

Согласно сообщению, оба учились в Восточноукраинском национальном университете им. В. Даля, который после оккупации Луганская был перенесен в Северодонецк.

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«1 марта иностранцы выехали на такси из Луганска в сторону Станицы Луганской, чтобы попасть на контролируемую Украиной территорию. Мобильная связь с ними прервалась, когда они доехали до крайнего блокпоста боевиков. Об исчезновении иракцев в милицию заявил их товарищ (также гражданин Ирака), проживающий в Северодонецке, который должен был встретить их», - сказано в сообщении.

Москаль добавил, что официально пункт пропуска на линии разграничения огня в Станице Луганской закрыт, однако некоторые граждане пытаются пересечь его, договорившись с боевиками на стороне «ЛНР», а также украинскими военными на контролируемой Украиной территории.

По факту исчезновения иностранцев открыто уголовное производство.