В плену боевиков остается 130 военных ВСУ - Минобороны

Об этом в эфире hromadske.tv сообщил заместитель министра обороны Украины Петр Мехед.

«На сегодня незаконно удерживаемых военнослужащих ВСУ - около 130. Если брать по военным, которые исчезли - это 250 человек», - сообщил он, подчеркнув, что речь идет именно о бойцах Вооруженных сил.

Он отметил, что среди пленных есть те - кого не получается освободить уже с лета.

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«Позавчера мы забрали военного 51 бригады, который был в плену с августа», - отметил Мехед.

Сложности с освобождением пленных заместитель министра обороны объяснил тем, что на востоке Украины есть очень много различных военизированных формирований, и что с некоторыми из них очень трудно договориться.