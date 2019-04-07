КПВВ "Гнутово" не будет работать до 9 апреля

В штабе ООС подчеркивают, что проведение полного объема запланированных работ по обустройству КПВВ позволит создать комфортные условия для пересечения линии разграничения.

Контрольный пункт въезда-выезда "Гнутово", закрытый в связи с работами по обустройству инфраструктуры, не будет работать до 9 апреля.

Как сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, пропуск людей и транспорта через линию разграничения в рамках действующего гуманитарного дорожного коридора "Новоазовск - Покровск - Талаковка - Мариуполь" был приостановлен 5 апреля.

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"За короткий промежуток времени удалось заменить дорожное покрытие на территории КПВВ и в непосредственной близости от него, обустроены укрытия для гражданского населения и работников контрольных служб. Продолжаются работы по установке контрольных модулей, павильонов, других удобств для граждан и их подключению к соответствующим коммуникациям", - говорится в сообщении.

В штабе отмечают, что проведение полного объема запланированных работ по обустройству КПВВ "Гнутово" позволит создать комфортные условия для пересечения линии разграничения в любое время года и увеличить его пропускную способность.

Ранее УНИАН сообщал, что КПВВ "Гнутово" закрыт на реконструкцию, а КПВВ "Марьинка" приостановил пропуск лиц и транспортных средств.