В сети показали ликвидированного на Донбассе боевика-россиянина по кличке "Татарин" (фото)

Ликвидированный террорист был внесен в список сайта "Миротворец".

В воскресенье, 31 марта, в зоне ООС на Донбассе ликвидировали 24-летнего российского террориста Ильнура Зиганшина ("Татарина").

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Оккупант приехал воевать в Украину в составе 9 ОМСП из Ульяновска (Российская Федерация). Его убил снайпер ООС. Об этом на своей странице в Facebook написал офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

"200 бригада 31 марта пополнилась очередным бойцом. Ильнур "Татарин" Зиганшин, 9 ОМСП, город Ульяновск, РФ. Ужалил снайпер ОС. Все будет Украина и победа за нами!" — отметил он.

Штефан также уточнил, что ликвидированный террорист был внесен в список сайта "Миротворец".

Как сообщал УНИАН, в Минобороны рассказали о ситуации на Донбассе в день выборов.