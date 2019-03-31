В Минобороны рассказали о ситуации на Донбассе в день выборов

С начала текущих суток оккупанты один раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

С начала текущих суток оккупанты один раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины полковник Максим Праута на пресс-брифинге о ситуации на линии соприкосновения.

«С начала текущих суток по состоянию на 12:00 осуществлен один обстрел на Донецком направлении», - отметил он.

Так, в период с 8.25 до 9.00 боевики из пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия вели огонь по военнослужащим Вооруженных сил Украины, выполняющих боевые задачи неподалеку от Лебединского. «Потерь среди личного состава Объединенных сил нет», - отметил Праута.

Он также добавил, что с 8 часов утра военнослужащие из состава подразделений и частей Объединенных сил реализуют свое гражданское право во время выборов президента Украины на специальных избирательных участках.

Всего в районе проведения операции Объединенных сил находится 79 таких участков: 14 в Луганской области и 65 - в Донецкой области.

«Согласно информации штаба ООС, по состоянию на 11 часов свой выбор сделали уже более 20% личного состава. Первыми проголосовали воины с передовой», - подчеркнул пресс-секретарь Минобороны.