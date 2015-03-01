Ночью в зоне АТО было спокойно – пресс-центр
08:20, 01 марта 2015Война
1792 0
В ночь на 1 марта, с полуночи до 6 утра обстрелов террористами в зоне АТО не зафиксировано.
REUTERS
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
Вместе с тем, начиная с 18 вечера до 24 часов ночи боевики 5 раз хаотично вели огонь по позициям украинских войск в основном из стрелкового оружия.
Читайте такжеСилы АТО отводят тяжелое вооружение по всей линии соприкосновения
«Так, в 18 и 20 часов на Мариупольском направлении преступники обстреляли Широкино, а в 19.30 и 21.45 - поселок Луганское вблизи Дебальцево. Около полуночи бандформирования из танка и гранатомета нанесли удары в сторону Авдеевки, что на Донецком направлении», - говорится в сообщении.
Напомним, ранее пресс-центр штаба АТО сообщал, что обстрелы на Луганском, Одесском и Дебальцевском направлениях сократились.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter