Силы ООС нанесли оккупантам серьезные потери в ответ на обстрелы из запрещенного оружия

На обстрелы противника Объединенные силы давали адекватный ответ, уничтожив при этом троих и ранив пятерых оккупантов.

25 марта боевики продолжали провокационные обстрелы позиций Объединенных сил. Зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня, при этом дважды было применено вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, российско-оккупационные войска обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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«В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял наших защитников четыре раза: из ручных противотанковых гранатометов – в районе населенного пункта Новомихайловка; из крупнокалиберных пулеметов – вблизи села Старогнатовка и возле города Красногоровка; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Лебединское. В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" огневое влияние на наших защитников осуществлялось трижды: из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов 82-го калибра – в районе села Крымское; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Новотошковское; из стрелкового оружия – вблизи поселка Луганское», – говорится в сообщении.

В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил были ранены.

На обстрелы противника Объединенные силы давали адекватный ответ, уничтожив при этом троих и ранив пятерых оккупантов.

С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.

«Объединенные силы надежно контролируют действия противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня», – отмечают в штабе.