Силы ООС нанесли оккупантам серьезные потери в ответ на обстрелы из запрещенного оружия
25 марта боевики продолжали провокационные обстрелы позиций Объединенных сил. Зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня, при этом дважды было применено вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.
Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, российско-оккупационные войска обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Читайте такжеРоссийская сторона не дает гарантий безопасности для ремонта моста в Станице Луганской - Марчук
«В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял наших защитников четыре раза: из ручных противотанковых гранатометов – в районе населенного пункта Новомихайловка; из крупнокалиберных пулеметов – вблизи села Старогнатовка и возле города Красногоровка; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Лебединское. В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" огневое влияние на наших защитников осуществлялось трижды: из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов 82-го калибра – в районе села Крымское; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Новотошковское; из стрелкового оружия – вблизи поселка Луганское», – говорится в сообщении.
В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил были ранены.
На обстрелы противника Объединенные силы давали адекватный ответ, уничтожив при этом троих и ранив пятерых оккупантов.
С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.
«Объединенные силы надежно контролируют действия противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня», – отмечают в штабе.