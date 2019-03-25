"Как шар в лузу": в сети появилось видео "филигранного" уничтожения техники оккупантов

Один оккупант был ликвидирован в результате этого удара.

В сети появилось видео уничтожения бойцами ООС «Урала» оккупантов, который транспортировал боеприпасы и вооружение на передовую.

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Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц») на своей странице в Facebook.

«Как видите, Осиное жало легло мастерски и филигранно, как шар в лузу», – говорится в сообщении.

Отмечается, что один оккупант был ликвидирован в результате этого удара.