"Как шар в лузу": в сети появилось видео "филигранного" уничтожения техники оккупантов
09:11, 25 марта 2019Война
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Один оккупант был ликвидирован в результате этого удара.
Авто транспортировало оккупантам боеприпасы / скриншот видео Анатолий Штефан
В сети появилось видео уничтожения бойцами ООС «Урала» оккупантов, который транспортировал боеприпасы и вооружение на передовую.
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Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц») на своей странице в Facebook.
«Как видите, Осиное жало легло мастерски и филигранно, как шар в лузу», – говорится в сообщении.
Отмечается, что один оккупант был ликвидирован в результате этого удара.
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