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Взрыв на Донбассе: названы имена трагически погибших бойцов ВСУ (фото)

10:48, 15 марта 2019
Война
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Бершадский и Люшняк погибли на Донбассе / фото Цензор.НЕТ

Двое украинских воинов погибли, один получил ранения. Цензор.НЕТ узнал фамилии погибших.

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13 марта погиб Люшняк Виталий Олегович, старший солдат, военнослужащий 17-го отдельного мотопехотного батальона 57 ОМПБр, который родился в поселке Ятрань Новоархангельского района Кировоградской области.

Второй погибший - старший солдат, военнослужащий 17-го отдельного мотопехотного батальона 57 ОМПБр,  Бершадский Эдуард Валентинович, родившийся в г. Кропивницкий Кировоградской области.

Как сообщалось, 13 марта в районе проведения операции Объединенных сил в результате взрыва гранаты в блиндаже двое украинских военных погибли, один получил ранение.

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Теги: #Донбасс#ВСУ