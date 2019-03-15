Взрыв на Донбассе: названы имена трагически погибших бойцов ВСУ (фото)

В результате взрыва один воин получил ранение.

13 марта в зоне ООС в блиндаже ВСУ произошел взрыв гранаты.

Двое украинских воинов погибли, один получил ранения. Цензор.НЕТ узнал фамилии погибших.

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13 марта погиб Люшняк Виталий Олегович, старший солдат, военнослужащий 17-го отдельного мотопехотного батальона 57 ОМПБр, который родился в поселке Ятрань Новоархангельского района Кировоградской области.

Второй погибший - старший солдат, военнослужащий 17-го отдельного мотопехотного батальона 57 ОМПБр, Бершадский Эдуард Валентинович, родившийся в г. Кропивницкий Кировоградской области.

Как сообщалось, 13 марта в районе проведения операции Объединенных сил в результате взрыва гранаты в блиндаже двое украинских военных погибли, один получил ранение.