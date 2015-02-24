Украинская сторона продолжает переговоры об освобождении из плена военных

Об этом сообщил пресс-офицер штаба АТО Анатолий Стельмах.

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"Сейчас переговоры с боевиками через структуры Службы безопасности Украины и другие структуры ведутся. Мы обязательно освободим всех пленных, независимо от того, из какого они подразделения", - заявил Анатолий Стельмах.