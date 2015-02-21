Под Луганском состоялся обмен пленными: освобождены 139 украинских бойцов
20:02, 21 февраля 2015Война
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Под Луганском прошел обмен пленными, в результате которого освободили 139 украинских бойцов.
REUTERS
Об этом сообщил на странице Facebook Президент Украины Петр Порошенко.
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