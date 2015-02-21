Под Луганском состоялся обмен пленными: освобождены 139 украинских бойцов

Об этом сообщил на странице Facebook Президент Украины Петр Порошенко.

Читайте такжеЛысенко: мы готовы к обмену пленными, но боевики постоянно меняют свои условия"Только что освободили из плена 139 украинских воинов! Среди них военные, захваченные в плен во Дебальцево, а также Киборги из Донецкого аэропорта", - сообщил он.