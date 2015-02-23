СМИ: под Мариуполем трое военных погибли в ДТП
Вчера около 15.00 на трассе Донецк-Мариуполь в районе памятного знака Сталевар перевернулся автомобиль "УАЗ" с военными.
Об этом сообщает 0629 со ссылкой на очевидцев.
Водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и перевернулся.
Известно, что военные везли гуманитарную помощь.
Читайте такжеВ ДТП в зоне АТО погибли 12 военныхПо данным медиков, двое военных скончались на месте происшествия, еще одного доставили в БСМП (больница скорой медицинской помощи - ред.), но спасти его также не удалось.
В штабе сектора "М" пообещали позднее сообщить более подробную информацию о погибших.
По данным местного сайта mariupol.tv, в ДТП погибли бойцы батальона "Святая Мария" "Амин" и "Тихий", а также боец танкового батальона "Леня".
Добровольцы ехали из Павлополя в Мариуполь, и разбились на въезде в город, пишет издание.