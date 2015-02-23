СМИ: под Мариуполем трое военных погибли в ДТП

Об этом сообщает 0629 со ссылкой на очевидцев.

Водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и перевернулся.

Известно, что военные везли гуманитарную помощь.

Читайте такжеВ ДТП в зоне АТО погибли 12 военныхПо данным медиков, двое военных скончались на месте происшествия, еще одного доставили в БСМП (больница скорой медицинской помощи - ред.), но спасти его также не удалось.

В штабе сектора "М" пообещали позднее сообщить более подробную информацию о погибших.

По данным местного сайта mariupol.tv, в ДТП погибли бойцы батальона "Святая Мария" "Амин" и "Тихий", а также боец танкового батальона "Леня".

Добровольцы ехали из Павлополя в Мариуполь, и разбились на въезде в город, пишет издание.