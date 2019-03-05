Военный медик рассказала, почему санитарные "Богданы" называют гробовозками (видео)

Фронтовые медики, от ненадежных "Богданов" отказались, поскольку не хотят так называемых гробовозок.

В 2018 году разразился скандал: на фронт за государственные средства отправили партии так называемых санитарных автомобилей производства корпорации «Богдан». И сразу выяснилось, что они постоянно ломались и простреливались даже из автомата.

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Как следствие, за дополнительные государственные средства машины постоянно отзывали с фронта на модернизацию. В чем опасность дорогих, но опасных военных машин «Богдан»? Шокирующие подробности и факты от медика с фронта в сюжете программы "Гроші".

Как говорится в сюжете, в январе 2019 года санитарные автомобили вернулись на фронт. В корпорации уверяют, что все недостатки устранили, но какие именно там скрывают. Из пресс-релиза становится известно о несколько несущественных изменений.

Но как говорят фронтовые медики, от "Богданов" отказались, ведь не хотят так называемых гробовозок. Медик, которая в 2015 году отправилась на Донбасс спасать жизни наших военных, принимает раненых с поля боя. По ее словам, когда им пришли "Богданы", то они были не очень надежными - могли просто даже не завестись. А военные самостоятельно ремонтировать их не имеют права. В прошлом году из 50 "Богданов", которые отправили на фронт, сломались 25.

Между тем, один такой "Богдан" стоит $32 тыс., при рыночной цене такого, но гражданского авто $15 тыс.

Медики говорят, что в санитарном авто быстро ломается ходовая, в автомобиле очень подбрасывает. Кроме того, у него ненадежная топливная система, низкая маневренность.

Медики признают, что "Богданы" идеальные для идеальных условий и дорог, их можно использовать вместо обычных скорых, но в таких авто недостачи нет.

Итак Олег Гладковский и его бизнес-партнер Петр Порошенко наполнили Донбасс этими автомобилями, поэтому получается что их интерес не сильная армия, а сытая коррупционерская старость.