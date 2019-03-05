Сын Гладковского подал в суд на журналистов за расследование о хищениях в "оборонке"

Подача иска по поводу «защиты чести и достоинства» состоялась накануне.

Сын экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь, который является фигурантом расследования СМИ относительно сделок в оборонной сфере, подал иск против журналистов-расследователей Дениса Бигуса и Лесю Иванову о защите чести и деловой репутации.

Соответствующая информация размещена на сайте Подольского районного суда Киева.

Отмечается, что судьей по делу является Владимир Гребенюк.

Среди ответчиков указаны Бигус, Иванова и общественная организация "ТОМ 14".

Предметом иска является защита чести, достоинства и деловой репутации».

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Как сообщал УНИАН, 25 февраля проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором говорилось, что сын первого заместителя секретаря СНБО Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

В расследовании утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с чиновниками оборонпрома. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали никаким стандартам качества, были завышены в разы. Этот "товар" по сговору с руководством "Укроборонпрома" продавали на оборонные заводы. Таким образом группа якобы получила от "Укроборонпрома" не менее 250 млн грн.

Олега Гладковского журналисты называют другом Порошенко и "смотрящим за оборонкой".

26 февраля президент отстранил Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования, а 4 марта подписал указ об освобождении от должности.

Сам Гладковский заявлял, что его сын стал заложником "грязной работы и грязных дел" и подает иск к журналистам-расследователям

САП открыла уголовное производство для проверки обнародованных в программе "Наши деньги" фактов о миллионных сделках в оборонной сфере.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ расследует обнародованные в СМИ сделки в оборонной сфере с 2017 года, а НАБУ - с 2016 года. По его словам, установленная сумма ущерба, причиненного госбюджету, о котором говорится в расследовании проекта "Наши деньги с Денисом Бигусом", составляет 22 млн грн. Также Луценко подтвердил, что предприятия ОПК, в том числе "Кузница на Рыбальском", получали детали для ремонта военной техники контрабандой из России.

4 марта проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал новую часть расследования по закупкам комплектующих по завышенным ценам для предприятий "Укроборонпрома", согласно которому действующий руководитель госконцерна Павел Букин и бывший первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский якобы получали "откаты" за поставки высотомеров для ремонта в Украине Ан-26 из Казахстана.