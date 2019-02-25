Пункты пропуска в районе ООС с 1 марта перейдут на весенний график

С 1 марта все контрольно-проверочные мероприятия будут проводиться ежедневно с 07.00 до 18.30.

Контрольные пункты въезда-выезда, расположенные на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил, с 1 марта перейдут на весенний график работы.

Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

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«В соответствии с распоряжением командующего Объединенными силами, все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе операции Объединенных сил, с 1 марта 2019 года переходят на график весеннего периода», - говорится в сообщении.

В частности, контрольно-проверочные мероприятия и пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 07.00 до 18.30.

В связи с этим командование ООС обращается к гражданам с просьбой учесть эту информацию при планировании своих поездок.

Как сообщал УНИАН, с 1 декабря 2018 года КПВВ работают с 08.00 до 17.00.