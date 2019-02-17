Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе: в очередях скопилось более 350 авто

Все контрольные пункты открылись по зимнему графику работы и работают в штатном режиме.

На контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в зоне проведения операции Объединенных сил сегодня утром в очередях стояли 355 автомобилей.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

«Сегодня утром на въезд и выезд в КПВВ было такое количество транспортных средств: «Майорское»- 30/50,« Марьинка »- 60/70,« Новотроицкое »- 40/45,« Гнутово »- 25/25 », - говорится в сообщении.

В ГПСУ отметили, что все КПВВ на линии разграничения открылись по зимнему графику работы и работают в штатном режиме. «Общий пассажиро-транспортный поток оставался динамичным на уровне предыдущих суток», - сообщили в пограничном ведомстве.