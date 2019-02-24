В ВСУ показали ликвидированного на Донбассе боевика (фото)
15:25, 24 февраля 2019Война
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Фото боевика опубликовал офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан.
Боевик Антон Пюра был родом из с. Безыменное / Facebook Анатолий Штефан
В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе был ликвидирован очередной террорист "ДНР".
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Фото боевика опубликовал офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан на странице в Facebook.
"Бригада-200" пополнилась очередным бойцом 21 февраля. Пюра Антон из Безыменное (Новоазовский район). Все будет Украина и победа за нами", – отметил офицер ВСУ.
Как сообщал УНИАН, ситуация на Донбассе сегодня обострилась: погиб боец ВСУ.
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