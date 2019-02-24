В ВСУ показали ликвидированного на Донбассе боевика (фото)

Фото боевика опубликовал офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан.

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе был ликвидирован очередной террорист "ДНР".

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Фото боевика опубликовал офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан на странице в Facebook.

"Бригада-200" пополнилась очередным бойцом 21 февраля. Пюра Антон из Безыменное (Новоазовский район). Все будет Украина и победа за нами", – отметил офицер ВСУ.

Как сообщал УНИАН, ситуация на Донбассе сегодня обострилась: погиб боец ВСУ.