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В ВСУ показали ликвидированного на Донбассе боевика (фото)

15:25, 24 февраля 2019
Война
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Боевик Антон Пюра был родом из с. Безыменное / Facebook Анатолий Штефан

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Фото боевика опубликовал офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан на странице в Facebook.

"Бригада-200" пополнилась очередным бойцом 21 февраля. Пюра Антон из Безыменное (Новоазовский район). Все будет Украина и победа за нами", – отметил офицер ВСУ.

Как сообщал УНИАН, ситуация на Донбассе сегодня обострилась: погиб боец ВСУ.

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Теги: #Донбасс#боевики