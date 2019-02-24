Ситуация на Донбассе сегодня обострилась: погиб боец ВСУ

Боевики вели огонь из вооружения БМП и зенитной установки ЗУ-23-2.

Сегодня, 24 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано обострение ситуации, в результате боевых действий и интенсивных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск погиб украинский военный.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк.

"С начала этих суток по состоянию на 12:00 на линии боевого соприкосновения зафиксировано обострение обстановки по сравнению с прошлыми сутками", - отметил он.

Российско-оккупационные войска осуществили в целом уже 8 прицельных обстрелов оборонительных позиций ВСУ. Всего с начала текущих суток враг выпустил около 140 мин 120-го и 100 мин – 82-го калибра.

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Так, на Луганском направлении боевики совершили 6 обстрелов. С 5:00 оккупанты начали обстрел защитников Новозвановки. Здесь оккупанты в течение часа выпустили около 30 мин калибра 120 мм и 82 мм, вели огонь из вооружения БМП, зенитной установки ЗУ-23-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В то же время российско-оккупационные войска осуществили 18 выстрелов из артиллерии калибра 122 мм и выпустили 55 мин 120 калибра по защитникам Золотого-4 по направлению оккупированного города Первомайск.

Крым того, противник вел огонь из вооружения БМП, зенитной установки ЗУ-23-2 и выпустил 20 мин 82-го калибра по защитникам Катериновки.

С 5:00 из оккупированного Первомайска противник вел интенсивный обстрел из минометов и вооружения БМП защитников Новоалександровки. Украинские военные зафиксировали разрывы около 50 вражеских мин 120-го и более 60 мин – 82-го калибра.

После 6:00 защитники Золотого-1 также попали под минометный обстрел. В течение 10 минут с направления Первомайска оккупанты выпустили 5 мин 120-го калибра. В это же время противник вел минометный обстрел защитников Новозвановки, выпустив несколько мин калибра 82 мм.

На Донецком направлении с начала текущих суток зафиксировано 2 вражеских обстрела на приморском участке линии разграничения.

С около 4:00 утра в течение часа противник выпустил 8 мин калибра 120 мм и вел огонь из крупнокалиберных пулеметов по защитникам Водяного.

С 7:30 оккупанты начали минометный обстрел ВСУ вблизи Лебединского.

Защитники Украины вели адекватные оборонительные действия и подавляли вражескую активность дежурными огневыми средствами.

Как сообщал УНИАН, вчера боевики из ПТРК обстреливали украинские позиции на Донбассе, один военный погиб.