На Донбассе боевики обстреляли бригаду электриков

Со вчерашнего дня без света остаются более 300 потребителей в Попаснянском районе.

На Донбассе из-за вражеского обстрела сорваны восстановительные работы на линии энергоснабжения.

Об этом сообщает ООО «Луганское энергетическое объединение» на странице в Facebook.

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«Сегодня работники аварийной бригады ООО «ЛЭО», пытаясь восстановить свет жителей Попаснянского района, попали под обстрел. Работы по ремонту линии энергоснабжения были немедленно прекращены, сотрудникам пришлось покинуть опасное место ликвидации аварии, ведь это угрожало жизни людей. К счастью, никто из сотрудников не пострадал», - говорится в сообщении.

Как отмечается, на все договоренности и присутствие патруля ОБСЕ, обстрел с вражеской стороны начался в 11.30. Без света остаются более 300 потребителей.

«Следующие работы запланированы на 15 февраля, конечно, только после того, как будут предоставлены гарантии о безопасности с противоположной стороны», - информируют в энергокомпании.

Повреждение линии произошло 13 февраля в час ночи в результате боевых действий. Обесточены 6 трансформаторных подстанций, 5 из которых находятся на балансе ООО «Луганское энергетическое объединение», 1 ТП насосная станция шахты «Золотое». В частности, село Екатериновка Попаснянского района обесточено полностью.