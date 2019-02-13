Сегодня в результате вражеских обстрелов ранен один украинский боец

Украинские позиции были обстреляны в районах населенных пунктов Водяное, Павлополь, Авдеевка, Крымское и Новолуганское.

Сегодня в результате обстрелов российских оккупантов ранен один военный Вооруженных сил Украины в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом говорится в сводке по состоянию на 18:00, опубликованном пресс-центром ООС в социальной сети Facebook.

"В течение текущих суток, в период с полуночи до 18.00 противник обстрелял позиции наших войск шесть раз, один из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения", - заявили в пресс-центре ООС.

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В частности, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции украинских защитников из минометов калибра 120 мм в районе села Водяное, дважды из противотанковых ракетных комплексов, станковых гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Павлополь, а также из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – вблизи города Авдеевка.

Кроме того, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позиции украинских защитников из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе поселка Крымское и из крупнокалиберных пулеметов – позиции вблизи населенного пункта Новолуганское.

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"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.

"Обороняющиеся подразделения в ответ подавляли вражеский огонь путем применения дежурных огневых средств. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - подчеркнули в пресс-центре.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе один раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.