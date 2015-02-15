В район Широкино боевики перебрасывали подкрепление

Об этом сообщил координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в соцсети.

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По его данным, зафиксирована переброска пехоты из района Безименного формирования численностью более 100 человек, при 5 единицах бронетехники и до 20 единиц автомобильных транспортных средств. "В качестве главного "сдерживающего" инструмента противник использовал ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня. Зафиксированы 2 артиллерийские группы противника, которые на протяжении 14 февраля вели огонь по Широкино и передовым позициям украинских войск. В течении вчерашнего дня обе стороны в районе Широкино активно использовали бронетехнику", - отметил Дмитрий Тымчук.

Также он сообщил, что в районе населенного пункта Степное тактическая группа боевиков на протяжении вчерашнего дня атаковала с бронетехникой передовые позиции украинских войск. "Противник попал под прицельный огонь противотанковых средств украинских войск, заранее размещенных на местности и замаскированных, затем украинская артгруппа поставила заградительный огонь", - написал Дмитрий Тымчук, добавив, что в результате как минимум 4 единицы бронированной техники противника уничтожены, войска боевиков откатились на исходный рубеж.