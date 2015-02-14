Сектор "М": готовится провокация, террористы хотят обстрелять РФ из "Градов" под украинским флагом

Об этом в эфире "112 канала" сообщил пресс-офицер сектора "М" Дмитрий Чалый, пишет 0629.

По его словам, прямо сейчас боевики подвозят установки реактивного залпового огня в село Безымянное. Затем они намерены с украинскими флагами обстрелять территорию Российской Федерации, списав это на украинских военных.

Читайте такжеМинобороны: ситуация в зоне АТО сложная и динамичная, боевики не гнушаются ничем"Таким образом боевики хотят спровоцировать ввод российских войск в Украину", - заявил Чалый.

Напомним, что 10 февраля бойцы полка "Азов" захватили поселок Широкино, который расположен рядом с селом Безымянное. Сейчас Широкино контролируют украинские военные и там постоянно идут бои с террористами.

По сообщениям разведки, сегодня террористы, прикрепив украинский флаг к одной из машин РСЗО БМ-21 «Град», уже вели огонь по населенному пункту и снимали это на видео, сообщает паблик Оборона Мариуполя.