В Широкино силы АТО и боевики сошлись в танковом бою – «Азов»
16:18, 13 февраля 2015Война
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В селе Широкино Волновахского района Донецкой области идет танковый бой.
REUTERS
Об этом сообщает полк особого назначения "Азов" в Facebook.
"Сейчас в Широкино идет танковый бой между азовцами и террористами. Последние используют российские танки", - говорится в сообщении.
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Напомним, ранее сообщалось, что битва на дебальцевском плацдарме достигла небывалого накала. Боевики ведут массированный артиллерийский и минометный обстрел украинских позиций. Заместитель министра обороны Петр Мехед заявил, что боевикам приказали занять Дебальцево до воскресенья.
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