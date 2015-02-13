В Широкино силы АТО и боевики сошлись в танковом бою – «Азов»

Об этом сообщает полк особого назначения "Азов" в Facebook.

"Сейчас в Широкино идет танковый бой между азовцами и террористами. Последние используют российские танки", - говорится в сообщении.

Читайте такжеПод Дебальцево идет настоящая битва - боевики пытаются прорвать оборонительный периметр

Напомним, ранее сообщалось, что битва на дебальцевском плацдарме достигла небывалого накала. Боевики ведут массированный артиллерийский и минометный обстрел украинских позиций. Заместитель министра обороны Петр Мехед заявил, что боевикам приказали занять Дебальцево до воскресенья.