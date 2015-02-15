В зоне АТО зафиксировано резкое снижение напряженности

Об этом сообщил координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в соцсети.

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"Фиксируются единичные обстрелы со стороны боевиков (порядка 10 обстрелов, в основном – дебальцевское и луганское направления). Активных наступательных действий бандформирования и подразделения ВС РФ на данный момент не предпринимают", - сообщил Дмитрий Тымчук.

В тоже время он отметил, что на протяжении суток 14.02.2015 было зафиксировано рекордное количество обстрелов – порядка 170. "В течение минувших суток зафиксирована активная перегруппировка войск противника. В частности, боевики перебросили в район Логвиново свежую тактическую группу (до 20 танков, 10 ББМ, 200 человек личного состава)", отметил Дмитрий Тымчук, добавив, что действовавшая здесь тактическая группа боевиков ранее была разбита в районе за высотами в промежутке между населенными пунктами Нижнее Лозовое и Логвиново (при этом 3 единицы бронетехники противника уничтожено).