Журналистка опубликовала СМС, которые рассылают боевики даже там, где нет покрытия
21:17, 14 февраля 2015Война
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Журналистка Анастасия Станко под поселком Луганское получила сообщение, которые получают военнослужащие ВСУ с призывом сдаваться боевикам.
Об этом она написала в Твиттере, отметив, что на момент получения уведомления покрытия мобильной сети не было.
Ранее об использовании СМС боевиками сообщало Министерство обороны.
Пропаганлистські СМС боевиков / twitter.com/StankoNastya
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